Silves entrega 200 tablets a alunos de escolas do concelho

O Município de Silves entregou 200 equipamentos informáticos (tablets), com as respetivas ligações à Internet, ao Agrupamento de Escolas de Silves e ao Agrupamento de Escolas Silves Sul, para distribuição aos alunos que deles carecem.

Os equipamentos informáticos foram encomendados pela autarquia de acordo com as necessidades apresentadas pelos Agrupamentos de Escolas do concelho de Silves.

A presente iniciativa corresponde a uma das muitas medidas que o executivo camarário liderado pela presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, tem vindo a tomar no âmbito do combate às consequências da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19.

“Com a entrega dos referidos equipamentos informáticos aos alunos carenciados, o Município de Silves extravasa mais uma vez as suas competências próprias, substituindo-se ao Estado, com o propósito de proporcionar condições de igualdade no acesso ao ensino”, conclui a autarquia.