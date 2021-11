Silves entrega prémios do projeto Milagre Aprender+ 

A Câmara Municipal de Silves entregou no dia 24 de novembro os prémios aos melhores classificados no ano letivo 2020/2021 do projeto Milagre Aprender+, de matemática, anunciou a autarquia.

Os primeiros classificados de cada agrupamento de Silves receberam um iPad de 32 GB cinzento, enquanto os alunos posicionados em segundo lugar tiveram direito a um tablet Samsung Tab A preto de 32 GB.

O prémio para quem ficou colocado em terceiro lugar foi um tablet Lenovo M10 TB-X505F, enquanto os restantes participantes posicionados nos dez primeiros lugares receberam sweatshirts do projeto.

Estes prémios têm como objetivo “a promoção do desenvolvimento qualitativo do sistema educativo, através da implementação de práticas pedagógicas inovadoras e de aprendizagem móvel, ao serviço das aprendizagens dos alunos, fomentando, uma cultura de responsabilidade pelo sucesso escolar”, segundo o comunicado.

A cerimónia decorreu na Escola Secundária de Silves e contou com a participação da presidente do município, Rosa Palma, de Mauro Figueiredo da Universidade do Algarve, de Nuno Garção do Agrupamento de Escolas de Silves e de docentes do Agrupamento de Escolas Silves Sul.

