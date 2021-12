Silves: Espírito natalício anima crianças no centro de vacinação

O espírito de alegria e de época natalícia da equipa do Centro de Vacinação Municipal contra a covid-19 tem animado desde sábado as crianças do concelho, anunciou a autarquia.

Este fim de semana, em exclusivo, este centro de vacinação localizado na Fissul, em Silves, vai receber crianças entre os 9 e os 11 anos para serem inoculadas contra a covid-19, em regime de auto agendamento.

À equipa já existente juntaram-se alguns animadores durante estes dias, para receberem as crianças, que podem ainda contar com um espaço decorado com as cores e sons do Natal.

No caso de existir capacidade por parte da equipa, poderão ser vacinadas crianças elegíveis sem agendamento.

