Silves: Fim-de-semana com sabor a laranja e oferta de escapadinhas

Entre 18 e 20 de fevereiro, os sabores cítricos regressam aos restaurantes de Silves em mais uma edição do Fim de Semana com Sabor a Laranja, anunciou o município silvense.

A Nova Mesquita; Art’aska; Atelier 47; Barbinha; Café da Sé; Café Inglês; Casa Velha – Restaurante / Marisqueira; Chapim – Cafetaria Lounge Bar; Churrasqueira Valdemar; O Compromisso; O Pina; Pérola do Arade – Restaurante Self-Service; Ponte Romana; Recanto dos Mouros; Salsa & Tomilho (Parsley & Thyme); Sushi Love, Ú Monchiqueiro 1; Ú Monchiqueiro 2; Victoria´s; Xelburger; Os Malandros Burgers; O Barradas; Café Castelo de Silves; Marisqueira Rui; Restaurante – Bistro Rainha, Tasca da Praça e Restaurante Ourique são os 27 restaurantes participantes nesta 6.ª edição.

As ementas são bastante diversificadas, tendo sempre presente a rainha do pomar: a laranja de Silves que, pelas suas características únicas e excecionais dará, ainda mais, sabor às propostas gastronómicas, regadas com um bom Vinho de Silves e complementadas com deliciosas sobremesas cítricas.

Nesta edição são sorteados três fins de semana em três unidades hoteleiras do concelho para todos aqueles que fizerem as suas refeições nos restaurantes aderentes; bastando, para tal, preencher o cupão do concurso e anexar a fatura. O sorteio decorrerá no dia 20 de fevereiro à tarde, no recinto da 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja.

De referir que o Fim de Semana com Sabor a Laranja insere-se na estratégia municipal de promoção da restauração e da marca “Silves, Capital da Laranja” que procura dar maior notoriedade ao produto laranja, emblemático deste concelho, e aos seus produtores. Um fim de semana inteiramente dedicado à gastronomia feita com recurso a este produto permitirá realçar as características de qualidade únicas e reconhecidas, há longos anos, à laranja e demais citrinos produzidos no concelho, nomeadamente a doçura, quantidade de sumo e a delicadeza de aromas excecionais.

O evento conta com o apoio do Hotel Colina dos Mouros, do Hotel Holiday Inn Algarve e Hotel Vila Galé Náutico.