Silves: Fotografias dão a conhecer as “Mulheres da Nossa Terra”

“Mulheres da Nossa Terra” é uma exposição que abrirá portas no mês de março, em diferentes locais, com fotografias de mulheres de cada uma das freguesias onde poderá ser visitada.

Organizada pela Câmara Municipal de Silves, através do seu setor de ação social, esta mostra resulta de um projeto de recolha de património imaterial, iniciado em 2010, nos Polos de Educação, que permitiu a recolha de fotografias de mulheres junto dos grupos de seniores das freguesias de Pêra, Armação de Pêra e Silves. Além disso, esta iniciativa já permitiu a realização de exposições, ainda que com outras temáticas, nas restantes freguesias.

Assim, Pêra é o primeiro local onde vai abrir a exposição, já nesta quinta-feira, dia 7 de março, pelas 10h30, no centro paroquial. Em Armação de Pêra, a exposição estará no antigo casino, no dia 7 de março, pelas 15h00, e Silves acolherá a mostra no átrio superior do edifício principal da câmara, no dia 8 de março, pelas 15h00.

As exposições estarão patentes durante todo o mês de março.