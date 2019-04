Silves Futebol Clube comemora 100 anos

O Silves Futebol de Clube completa no próximo dia 4 de abril um século de existência e programou, com o apoio da Câmara de Silves, da Junta de Freguesia de Silves e de vários parceiros, um conjunto de eventos alusivos a esta data marcante.

Assim, no dia 4 de abril, às 17h00, será inaugurada a sala de troféus, situada no pavilhão Mário José Gonçalves, seguindo-se uma arruada pela cidade, com os atletas do clube. A partir das 18h30, nos paços do concelho, será ainda realizada uma sessão de homenagem aos antigos dirigentes que presidiram ao Silves Futebol Clube.

No dia 5 de abril, a partir das 21h30, no Teatro Mascarenhas Gregório, será apresentada a obra “Por Silves, Pelo Silves – 100 Anos”, da autoria de Armando Alves, que retrata um século de existência da coletividade, seguindo-se uma tertúlia a propósito do centenário, com a presença, entre outros, de antigos dirigentes, treinadores e jogadores.

No dia 6 de abril, o pavilhão Mário José Gonçalves receberá, a partir das 21h30, a gala comemorativa do centenário, com um espetáculo multimédia e muitas surpresas.