Silves: Munícipes vão pagar taxas mínimas de IMI em 2022

O executivo municipal de Silves, liderado por Rosa Palma (CDU), aprovou esta semana, a taxa mínima do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2022 (prédios urbanos – 0,3%), para além da fixação de uma minoração acrescida de 30% para os prédios urbanos da freguesia de São Marcos da Serra.

Foi, ainda, aprovada, por unanimidade, a aplicação do IMI Familiar, às famílias com dependentes a cargo (com 1 dependente: € 20,00; com 2 dependentes: € 40,00; e com 3 ou mais dependentes: € 70,00), bem como a aplicação da taxa zero no que respeita à taxa municipal de direitos de passagem, não onerando o consumidor final na faturação relativa aos serviços de comunicações eletrónicas.

Estas medidas, aprovadas pelo nono ano consecutivo, representam “um importante esforço financeiro do Município de Silves e integram-se numa política amiga do contribuinte, das famílias, dos agentes económicos e dos investidores”, reforça a autarquia.

