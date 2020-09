Silves homenageia instituto Piaget pelo combate ao Covid-19

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O instituto Piaget de Silves, na pessoa do seu diretor-geral, Nelson Sousa, é hoje homenageado pelo Município devido ao contributo da instituição no combate à pandemia e ao trabalho desenvolvido, desde março, junto da comunidade, para a mitigação dos efeitos do vírus.

A atribuição da Homenagem de Mérito Cívico será feita no decurso da sessão solene comemorativa do Dia do Município de Silves, que hoje decorre a partir das 19 horas, no Castelo da cidade. Na cerimónia serão igualmente distinguidas várias individualidades do concelho que se destacaram ao longo do ano pelo contributo para com a comunidade.

Na nota enviada pelo Município ao diretor-geral do Instituto Piaget de Silves é destacado o desejo da autarquia em homenagear “toda a sua equipa de trabalho, que constituam exemplos de dedicação às causas públicas, revelem grande espírito de sacrifício, valor, coragem e abnegação em prol da comunidade”.

Com a emergência do atual surto pandémico, o campus do Instituto Piaget em Silves foi transformado numa zona de apoio à população (ZAP). Com as atividades letivas suspensas, o espaço académico foi equipado com 50 camas destinadas a acolher grupos específicos da população que necessitassem de ficar em isolamento, nomeadamente para apoio a lares de idosos, acolher e apoiar elementos da Proteção Civil e do SNS.

Segundo a agência Big Question, “a proximidade do campus académico ao Centro de Saúde de Silves foi um fator importante na sua transformação numa variante de um hospital de campanha. Mas, diferentemente dos hospitais de campanha tradicionais, houve a preocupação de garantir algum conforto adicional, com a autarquia e outras entidades locais a mobilizarem-se para assegurar camas em condições, roupas e algum mobiliário extra, como sofás”.

Na altura, muitos estudantes e diplomados das várias licenciaturas (Enfermagem, Fisioterapia e Osteopatia) que são ministradas na Escola Superior de Saúde do Instituto Piaget de Silves ofereceram-se também como voluntários para colaborar nas operações de assistência à população.