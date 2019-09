Silves homenageou “heróis da terra” no Dia do Município

O capitão de Abril José Inácio da Costa Martins, o corticeiro antifascista António Estrela, o ex-presidente da Câmara José António Correia Viola, o ex-secretário de Estado do Turismo Vítor Neto, o historiador Teodomiro Cabrita Neto, os artistas João Manuel Rocha de Sousa e Rodrigo Gomes, assim como o Silves Futebol Clube e a Escola Secundária de Silves, foram homenageados no Dia do Município, ao lado de cerca de 80 atletas do concelho

O município de Silves homenageou quase uma centena de silvenses, na passada segunda-feira, no dia que precedeu o feriado municipal que assinalou os 830 anos sobre a conquista da cidade de Silves (3 de setembro).

A cerimónia do Dia do Município, que decorreu ao fim da tarde, no castelo, começou com uma homenagem aos atletas do concelho que se distinguiram na última época desportiva. No total, foram cerca de 80 os atletas de várias modalidades que receberam a distinção municipal, entre eles, muitos campeões regionais, nacionais e até europeus.

“Esta homenagem tem como objetivo destacar os praticantes de atividades desportivas que ao longo do último ano se sagraram campeões em diferentes modalidades”, frisou a presidente Rosa Palma, destacando o esforço e dedicação de todos os atletas da terra.

Nesta cerimónia foram ainda atribuídas distinções de mérito municipal a sete personalidades e duas instituições, que a autarca de Silves apresentou como “exemplos de intervenção cívica, verdadeiros heróis da nossa terra, que contribuíram para o engrandecimento e dignificação do município”.

Assim, foram atribuídas distinções ao Silves Futebol Clube e Escola Secundária de Silves (Prémio Instituição), bem como a José Inácio da Costa Martins – capitão de Abril (homenagem póstuma); António Estrela – resistente antifascista, dirigente do PCP, corticeiro, comerciante (homenagem póstuma); José António Correia Viola – resistente antifascista, autarca, ex-presidente da Câmara de Silves; e Vítor Neto – resistente antifascista, político, ex-secretário de Estado do Turismo, dirigente associativo (Prémio Intervenção Cívica).

Foram também distinguidos Teodomiro Cabrita Neto – historiador, professor, jornalista, dramaturgo, ensaísta; e João Manuel Rocha de Sousa – artista plástico, professor, crítico de arte, escritor, ambos com o Prémio Arte e Cultura, e Rodrigo Gomes – licenciado em escultura pela Universidade de Évora, pós-graduado em arte sonora e mestre em multimédia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, com o Prémio Jovem Revelação.

“A todos os atletas e dirigentes que homenageamos, bem como às personalidades e instituições a quem entregamos as distinções de mérito municipal, deixo uma palavra de estímulo, pois o que verdadeiramente fazem é construir um concelho melhor e isso enche-nos de orgulho. Fica o meu agradecimento e os meus parabéns a todos”, rematou a presidente da Câmara de Silves.

O Dia do Município terminou com um concerto da Banda da Sociedade Filarmónica Silvense e do músico Rogério Charraz e os Irrevogáveis.