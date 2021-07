Silves inicia recolha seletiva de resíduos alimentares nos restaurantes

A Câmara Municipal de Silves iniciou este mês a operação de recolha seletiva de resíduos alimentares no setor comercial, na sede de concelho e em Armação de Pêra, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa está integrada na campanha “Lixo Zero Ambiente 100”, em fase experimental, mas é considerado como “pioneiro na região do Algarve” e “um importante passo no cumprimento do objetivo ambiental” da correta gestão de biorresíduos até ao final de 2023 em todo o país.

Nas últimas semanas, foram distribuídos equipamentos e enviada informação necessária para o cumprimento das normas de separação e entrega dos resíduos.

A recolha seletiva em estabelecimentos decorreu em 100 restaurantes e cafés, mas está a ser implementada de forma gradual em todo o concelho, utilizando contentores e baldes próprios para estes resíduos.

Os restaurantes fazem parte de um circuito de recolha porta-a-porta, com baldes de 23 litros e contentores próprios de 120 litros, devidamente identificados com tecnologia RFID.

“Este investimento da Câmara Municipal de Silves permitirá maior salubridade ao espaço urbano, evitando que os contentores de indiferenciados sejam sobrecarregados com resíduos alimentares”, refere a autarquia em comunicado.

É esperada uma adesão gradual de mais estabelecimentos nesta iniciativa, para “que todo o concelho seja coberto pela recolha seletiva”, que vai reverter para economia da região “com a produção de um composto de qualidade (fertilizante natural) e desvio de resíduos de aterro”.

