Silves instala coletores inteligentes de depósito de óleo alimentar usado

A Câmara Municipal de Silves instalou cerca de três dezenas de oleões para recolha de óleo alimentar usado em todas as freguesias do concelho, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa está integrada na campanha “Lixo Zéro, Ambiente 100”, cujos oleões estão equipados com o Sistema de Sensorização Simples Smart, ligada em rede móvel, que permite a sua monitorização em tempo real do seu estado e enchimento e a contabilização do número de deposições.

Este é um sistema de última geração que permite a interação com os utilizados através da aplicação móvel RENO, onde é disponibilizada informação da quantidade de óleo alimentar usado corretamente encaminhada pelo utilizador, além da localização dos oleões.

O óleo recolhido será posteriormente transformado em biodiesel, sabão e outros produtos, contribuindo assim para a “promoção da separação de resíduos domésticos e, consequente, recolha seletiva, assim como para a redução de CO2 e melhoria da sustentabilidade ambiental”, segundo o comunicado.

“Trata-se de mais uma aposta do município de Silves, integrada na campanha Lixo Zero Ambiente 100, desta feita com recurso a tecnologia de última geração, em que a interação do cidadão contribui para a evolução do conceito Smart Cities ou cidades inteligentes, e que permitirá a monitorização e a recolha em tempo real deste tipo de resíduos”, refere a presidente da autarquia, Rosa Palma.

Os oleões estão localizados nas freguesias de São Bartolomeu de Messines, São Marcos da Serra, Silves, Armação de Pêra, União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra e União de Freguesias de Algoz e Tunes.

