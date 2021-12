Silves investe 126 mil euros nos espaços de recreio das escolas básicas

Num investimento que rondou os 126 mil euros, a Câmara Municipal de Silves melhorou os espaços de jogos e recreio nas escolas do 1.º ciclo do concelho, através da instalação de equipamentos combinados ou equipamentos de pequena ou média dimensão.

Os equipamentos são colocados consoante as especificidades, área disponível e taxa de ocupação de cada estabelecimento de ensino.

A intervenção já se encontra concluída nas Escolas EB1 de Tunes, Amorosa, Armação Pêra e de São Marcos da Serra, estando a decorrer nas EB1 do Algoz, Portela e de S. Bartolomeu Messines.

Os trabalhos contemplam a execução de pavimento de segurança e instalação de equipamentos, a preparação da área a intervir (limpeza, remoção pavimento existente e/ou equipamentos a retirar, regularização, transporte RCDs a vazadouro, etc.) e a execução de base e sub-base para o pavimento proposto (incluindo todos os trabalhos de construção civil envolvidos, como escavação, execução de contenção para aplicação de pavimento, etc.).

Este investimento da autarquia permitirá que as crianças destas escolas básicas possam usufruir de um espaço mais apelativo e seguro para as suas atividades lúdicas e de lazer e, simultaneamente, promover a sua saúde física e psicológica e a sua socialização.

Esta intervenção se insere na estratégia municipal de melhoria constante das condições e de funcionamento dos estabelecimentos escolares no concelho de Silves, no qual se inclui a valorização do meio físico envolvente e o reforço das condições de acessibilidade e bem-estar dos alunos e que, ainda este ano, contemplou a colocação de toldos e velas tensionadas em vários estabelecimentos de ensino.

