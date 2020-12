Silves: Jardim do Largo da República reabre ao trânsito

A partir desta semana será retomada a circulação rodoviária em torno e nos acessos ao Jardim do Largo da República, em Silves, anunciou a autarquia.

Foram criadas novas regras de trânsito para aquele local, como a implementação de uma Zona de Coexistência, cujo limite de velocidade é de 20 km/h, com prioridade máxima para os peões e sem separações físicas de nível entre os espaços.

Esta obra ainda não se encontra concluída na totalidade, devido à pandemia de covid-19, uma vez que falta colocar bancos, implementar duas estruturas de sombreamento, o funcionamento do elemento de água com nebulizadores, a replantação de arbustos, a ligação da energia elétrica na zona interior e da entrada em laboração do bar-cafetaria e esplanada.

A Câmara Municipal de Silves, em comunicado, “apresenta renovadas desculpas pelos transtornos causados, sendo certo que estamos perante uma obra absolutamente necessária e fundamental para a revitalização desta parte da cidade e de todo o centro urbano”.

Como isso: Gostar Carregando...