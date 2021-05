Silves lança Prémio Nacional Literário João de Deus

A Câmara Municipal de Silves vai apresentar a primeira edição do Prémio Nacional Literário João de Deus I Poesia 2021, a 22 de maio pelas 10:00 no Salão Nobre da autarquia.

A cerimónia será presidida pela presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, com a participação do presidente do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra, Carlos Vargas e da Diretora Regional de Cultura do Algarve, Adriana Freire Nogueira.

A escolha do mês de maio para a apresentação deste prémio deve-se à celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa e do Dia do Autor Português, que a autarquia pretende “destacar e valorizar no âmbito das suas competências no domínio da cultura”, segundo o comunicado.

“O evento pretende não só afirmar Silves como a cidade berço da poesia arábico-andalusa, mas também como lugar de riquíssima diversidade cultural, detentor de uma extraordinária herança de paisagens literárias referenciadas em inúmeras obras de literatura portuguesa”, acrescenta.

Com o Prémio Nacional João de Deus, o município pretende ainda “honrar a memória deste insigne escritor nascido em São Bartolomeu de Messines, cuja obra representa um património da mais elevada importância para a cultura nacional e regional”.

O galardão terá uma periodicidade bienal e é destinado a autores com idade superior a 18 anos, nacionais ou estrangeiros, que residam em Portugal e apresentem obra editada em livro, em língua portuguesa, “cuja primeira edição tenha ocorrido nos dois anos civis anteriores ao ano em que ocorre o concurso”.

Alternadamente, o prémio será distribuído nos domínios de poesia e prosa, sendo a primeira edição dedicada ao primeiro género literário, com um valor pecuniário de dez mil euros.

O jurí do concurso é composto por João Pedro Mésseder, Violante Magalhães e Catherine Dumas.

As candidaturas encontram-se abertas entre os dias 22 de maio e 2 de julho, com o regulamento disponível no website da autarquia.

