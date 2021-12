Silves leva concertos de Natal às suas freguesias

A Câmara Municipal de Silves vai promover, entre os dias 8 e 23 de dezembro, uma nova edição do ciclo de concertos de Natal nas freguesias.

Estes espetáculos, com entrada gratuita, vão decorrer em Alcantarilha, São Bartolomeu de Messines, Silves, Algoz, Armação de Pêra, Pêra, São Marcos da Serra e Tunes.

“Nas cordas do Sino” vão atuar em Alcantarilha, São Bartolomeu de Messines, Silves e Algoz nos dias 8, 9, 12 e 14 deste mês, respetivamente, enquanto “Alba Auri” apresentam o seu espetáculo em Armação de Pêra, Pêra, São Marcos da Serra e Tunes nos dias 16, 19, 21 e 23 de dezembro, respetivamente.

A entrada no espaço está sujeita à lotação do recinto e à apresentação de um voucher, que pode ser levantado no local até uma hora antes de cada espetáculo.

Este evento cumpre todas as normas da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19 como o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento e etiqueta respiratória.

Programação:

8 de dezembro – 21h00

Nas Cordas do Sino

Igreja Matriz de Alcantarilha

9 de dezembro – 21h00

Nas Cordas do Sino

Igreja Matriz de SB Messines

12 de dezembro – 21h00

Nas Cordas do Sino

Sé Catedral de Silves

14 de dezembro – 21h00

Nas Cordas do Sino

Algoz – Espaço Mascarenhas

16 de dezembro – 21h00

Alba Auri

Igreja Matriz de Armação de Pêra

19 de dezembro – 16h00

Alba Auri

Igreja Matriz de Pêra

21 de dezembro – 21h00

Alba Auri

Igreja Matriz de S. Marcos da Serra

23 de dezembro – 21h00

Alba Auri

Tunes – Pólo de Educação ao Longo da Vida

