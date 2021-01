Silves: MasterChef Sénior será transmitido nas redes sociais

No âmbito do projeto MasterChef Sénior, com receitas confecionadas pelos utentes dos Polos de Educação ao Longo da Vida de Silves, a iniciativa terá uma rubrica digital a partir deste mês através das redes sociais do município, anunciou a autarquia.

Este formato pretende recordar “a tão conhecida Teleculinária de outros tempos” e “promover a atividade dos elementos destes polos de uma forma um pouco diferente, uma vez que, atendendo ao quadro pandémico nacional, não se torna possível a realização dos habituais encontros para o desenvolvimento de atividades em comum”.

A autarquia lançou então o desafio de gravar algumas das iguarias dos utentes e partilhar na comunidade da internet, garantindo “a passagem de conhecimento

intergeracional, pressuposto base dos Polos de Educação ao longo da Vida”, segundo o comunicado.

O programa MasterChef Sénior será publicado no Facebook e Instagram da Câmara Municipal de Silves todas as sextas-feiras, pelas 12:30.

Como isso: Gostar Carregando...

PUB