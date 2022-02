Silves: Murta sobe ao palco do Teatro Mascarenhas Gregório

O Teatro Mascarenhas Gregório em Silves vai ser palco de um concerto de Murta, no âmbito da iniciativa "Lado B”, no dia 25 de fevereiro pelas 21:00, anunciou a autarquia.

Francisco Murta nasceu na Figueira da Foz, tendo participado no “The Voice Portugal” em 2016 onde alcançou o segundo lugar e agora vai apresentar temas próprios em Silves.

Os bilhetes podem ser adquiridos com um custo de oito euros na Bilheteira Online, Fnac, Worten, CTT, El Corte Inglés, Pousadas da Juventude e na bilheteira do Teatro Mascarenhas Gregório no próprio dia do espetáculo, a partir das 20:00.

A iniciativa “Lado B” tem como objetivo “apresentar ao público uma versão mais descontraída e intimista dos artistas”, seguida de uma conversa para aproximar as pessoas dos intérpretes.