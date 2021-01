Silves ofereceu enxoval a 40 recém-nascidos em 2020

A Câmara Municipal de Silves em colaboração com os Polos de Educação ao Longo da Vida, através do projeto “Mimos d’Avós”, ofereceu um enxoval simbólico a 40 recém-nascidos do concelho em 2020, anunciou a autarquia.

O enxoval, composto por três peças, foi criado pelos seniores dos Polos de Educação do Longo da Vida do concelho, com o objetivo de “juntar duas gerações distintas, neste desejo que nos une a todos: acreditar que uma vida nova é uma promessa de um futuro melhor e mais feliz”, refere a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma.

A autarca acrescentou ainda, em comunicado, que estas ofertas “feitas com amor e carinho de que só os avós são capazes, são a nossa forma de desejar as maiores felicidades à criança e a toda a família”.

Todos os recém-nascidos do concelho recebem estas ofertas após efetuar o registo do novo membro da família, recebendo um cartão que deve ser entregue no setor de Educação da Câmara Municipal de Silves.

O contacto com este setor da autarquia deve ser feito previamente através do telefone 282 440 815, entre as 09:00 e as 17:00.

