Silves: Pires Cabral recebe Prémio Nacional Literário João de Deus

A obra “Frentes de Fogo”, de A. M. Pires Cabral, foi a grande vencedora da primeira edição do Prémio Nacional Literário João de Deus, de poesia, anunciou a autarquia.

Este prémio, organizado pelo município de Silves, entregou o galardão à obra de Pires Cabral, que tem o selo da Tinta da China Edições.

“A presidente Rosa Palma, congratula-se com a atribuição do prémio a uma produção de alto nível poético e literário, que cruza elementos mundanos com a sabedoria da vida, revelando um escritor de carreira reconhecida, de grande maturidade e com experiência multifacetada em diversos géneros literários, salientando ainda o elevado número de obras propostas a concurso e a inegável qualidade poética de muitas dessas criações”, refere o município em comunicado

O prémio tem um valor de 10 mil euros e pretende homenagear a memória do poeta João de Deus, além de incentivar as produções literárias portuguesas.

O júri era composto por António Gomes, Catherine Dumas e Violante Magalhães.