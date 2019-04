Silves: Plano contempla reforço da oferta turística e desportiva

Decorre entre os dias 4 e 26 de abril o período de participação pública prévia da elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia (PPFF). A autarquia adianta que os principais objetivos da elaboração deste plano são “promover a atratividade do território e a sua competitividade, por via do reforço da oferta turística qualificada, valorizar os recursos presentes, assim como o potencial locativo do território, e reforçar a oferta de equipamentos desportivos como um produto de reduzida sazonalidade”.

Durante este período de discussão pública, os interessados poderão formular sugestões e apresentar informações no âmbito do respetivo procedimento de elaboração.