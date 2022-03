Silves prolonga prazo de pagamento das faturas da água do mês de março

O município de Silves comunica que, devido a questões técnicas externas à autarquia, verificou-se que a faturação do consumo da água, emitida no mês de março, está a ser rececionada com atraso junto dos consumidores.

Desta forma, o prazo de pagamento do consumo efetuado no referido mês será prolongado até dia 11 de abril, relativamente ao prazo limite constante na fatura.

O pagamento poderá ser efetuado através do serviço Multibanco, Pay Shops ou nas juntas de freguesia do concelho.

Na nota enviada, o município agradece a compreensão dos consumidores e informa que estão a ser realizadas as diligências necessárias à rápida resolução da situação.