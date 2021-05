Silves promove 5.º Fim de Semana com Sabor a Laranja

A Câmara Municipal de Silves está a promover a 5.ª edição do Fim de Semana com Sabor a Laranja, de 14 a 16 de maio, com a participação de 16 restaurantes, anunciou a autarquia.

Barbinha, Café Inglês, Marisqueira Rui, Nova Mesquita, O Barradas, O Cais – Bistro & Steak Boutique, O Compromisso, O Pina, Ponte Romana, Recanto dos Mouros, Restaurante Marisqueira Casa Velha, Salsa & Tomilho, Sushi Love, Taberna do Foral, Monchiqueiro 1 e Monchiqueiro 2 são os restaurantes que estão presentes neste roteiro com sabor a laranja.

Nestes estabelecimentos podem ser saboreados pratos tradicionais como entrecosto no forno com laranja e migas, rojões de porco com migas e laranja, espetadas de carne de porco com sumo de laranja e cachaço no forno com laranja.

No entanto, é ainda possível experimentar pratos de alta sozinha como peito de pato com creme de laranja de Silves e cenoura, camarão frito com molho de laranja e chili ou filete de robalo com puré de laranja.

Já as sobremesas, também são todas feitas à base de laranja como tortas, pudins, mousses, cheesecakes, delícia de laranja, crème brûlée e parfait.

Durante este verão, serão sorteados três fins de semana em três unidades hoteleiras do concelho a quem for aos restaurantes e preencher um cupão, que será sorteado no dia 21 de maio, pelas 14:00, na página de Facebook da autarquia.

A fatura dos produtos consumidos no estabelecimento deverá ser anexada ao referido cupão.

Esta iniciativa está inserida na estratégia da autarquia de promoção da restauração e da marca “Silves, Capital da Laranja”, que tem como objetivo “dar maior notoriedade ao produto laranja, emblemático deste concelho, e aos seus produtores”, segundo o comunicado.

Por outro lado, o município espera também “promover os restaurantes aderentes e contribuir para o retorno dos clientes aos espaços que estiveram privados de exercer a sua atividade, devido ao confinamento no combate à covid-19”.

