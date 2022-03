Silves reabre inscrições para receção de compostores domésticos

A Câmara Municipal de Silves reabriu as inscrições para a receção de compostores domésticos, que podem ser feitas no website do município, anunciou a autarquia.

PUB

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Silves pretende prosseguir “com a sua estratégia de compostagem doméstica por todo o concelho”, contribuindo para “a redução da deposição de resíduos em aterro”, segundo o comunicado.

As inscrições podem ser feitas através de um formulário e posterior envio para o e-mail residuos@cm-silves.pt ou entrega, em papel, na Câmara Municipal de Silves.

Após a inscrição, os munícipes serão contactados pela autarquia e irão receber um kit de compostagem constituído por um compostor, um balde de apoio e um guia com instruções.