Silves recebe XVIII Encontro de Janeiras

A praça Al-Muthamid, em Silves, vai ser palco do XVIII Encontro de Janeiras no dia 6 de janeiro pelas 19:00, integrado na programação de Natal, anunciou a autarquia.

Este encontro vai contar com a participação do Grupo de Cantares da Sociedade Filarmónica Silvense, o Grupo de Cantares da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines e o Grupo de Cantares “Amigos da Pedreira”.

A entrada no evento é livre, mas limitada a 60 lugares devido às regras impostas pela Direção-Geral de Saúde relativamente à pandemia de covid-19.

Os vouchers podem ser recolhidos antecipadamente na Biblioteca Municipal de Silves ou no próprio dia, no local, a partir das 18:00. Cada pessoa pode adquirir quatro vouchers.

