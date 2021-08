Silves regressa à época medieval até ao fim do mês

Silves vai voltar à época medieval até 22 de agosto, vestindo-se com as cores e adereços de outrora nas ruas do centro histórico, com o objetivo de alavancar a economia do concelho, anunciou a autarquia.

Cenários com História, Noites do Al-Andalus, Torneio Medieval, concertos no Castelo e Paladares Medievais serão os pontos altos do evento, que cumpre todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde relativamente à pandemia de covid-19.

Até 12 de agosto, com uma sessão única diária, a liça que está montada junto à praça al-Muthamid vai trazer torneios medievais, enquanto no Castelo de Silves vão decorrer as Noites do Al-Andalus com os Wayam Ensemble, de 13 a 22 de agosto. Os bilhetes para estas duas iniciativas têm um custo de cinco euros e terão início às 21:00.

Até ao fim do evento, os visitantes podem participar nos Paladares Medievais, com mais de 30 restaurantes aderentes, que vão incluir na sua ementa um prato medieval, acompanhados de animação de rua a partir das 18:30.

Já a iniciativa Cenários com História convida os visitantes a um registo fotográfico no pátio al-Andalus, localizado junto ao edifício dos Paços do Concelho, na mesquita perto do torreão ou no munumento pórtico da rua 5 de outubro.

PUB