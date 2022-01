Silves: Restaurantes já se podem inscrever para fim de semana da laranja

Os restaurantes que quiserem participar na sexta edição do Fim de Semana com Sabor a Laranja, que vai decorrer em Silves entre os dias 18 e 20 de fevereiro, podem inscrever-se até ao dia 20 de janeiro, anunciou a autarquia.

Os interessados devem apresentar obrigatoriamente um prato confecionado com laranja nos dias do evento e integrar pelo menos um vinho de Silves, além de sobremesas com este citrino na ementa.

A adesão dos restaurantes pode ser feita através do preenchimento do formulário disponível aqui, que deve ser posteriormente enviado para o e-mail capitaldalaranja@cm-silves.pt.

“Um fim de semana inteiramente dedicado à gastronomia feita com recurso a este produto permitirá realçar as características de qualidade únicas e reconhecidas, há longos anos, à laranja e demais citrinos produzidos neste concelho, nomeadamente a doçura, quantidade de sumo e delicadeza de aromas excecionais, contribuindo, desta forma, para a sua valorização e, simultaneamente, para a promoção turística de todos os elementos significativos da economia deste território através desta iniciativa que, associada à realização da Mostra Silves Capital da Laranja, se tornou um evento de referência na promoção da Laranja de Silves”, refere a autarquia em comunicado.