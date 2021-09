Silves: Ribeiro Meirinho vai ter plano de pormenor

O contrato de planeamento para o reinício da elaboração do plano-de-pormenor do Ribeiro Meirinho, em São Bartolomeu Messines, foi recentemente assinado, anunciou o município de Silves.

Este ato resulta da deliberação da Câmara Municipal de Silves, de 21 de junho de 2021, de reiniciar o procedimento de elaboração do referido plano e realiza-se após terminado o seu período de consulta pública preventiva.

“Potenciar a promoção do dinamismo económico e a diversificação da base económica local, por via do reforço da oferta de área disponível para a instalação de atividades económicas; aproveitar a oportunidade do contexto económico de retoma, designadamente do seu reflexo na atratividade e dinamismo da área empresarial existente e promover o aproveitamento do potencial locativo do território, rentabilizando e otimizando o investimento efetuado são os principais objetivos deste plano”, sublinha a autarquia.

Com a assinatura do contrato de planeamento “é dado um passo importante na concretização deste projeto de desenvolvimento para todo o concelho”, conclui.

