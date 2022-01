Silves: Teatro Mascarenhas Gregório recebe peça para crianças

Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, a Companhia Teatro a Flor de Aldriz (TAFA) sobe ao palco do Teatro Mascarenhas Gregório, no próximo dia 16 de janeiro, pelas 15:00, com a peça de teatro infantil “O Mundo dos Porquês”.

A peça conta a história de Mia, “uma menina que vive num lugar feito de imaginação, rodeada dos seus pensamentos, dúvidas e crenças, num mundo idealizado por si, recheado de conversas inquietantes com os seus amigos imaginários”.

Bruna Silva, Sónia Ribeiro, António Silva, Sandra Sousa e Bárbara Silva são os atores que fazem parte do elenco desta peça com texto e encenação de Telma Colaço.

A entrada é livre, mas sujeita a apresentação de voucher (que poderá ser levantado uma hora antes do início do espetáculo).

Informações adicionais poderão ser prestadas junto do sector de Cultura do município de Silves, através do contacto telefónico 282440865 ou do endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt.