Silves Tour com percursos para marchar, correr e pedalar

A edição de 2019 do “Silves Tour” terá dois percursos, um de cinco quilómetros e outro de dez, realizados, respetivamente, pela cidade e serra de Silves, ambos com passagem pelo interior do castelo. Haverá, igualmente, um percurso de BTT com 15 quilómetros.

Esta marcha-corrida, que está inserida no calendário regional de marcha e corrida do Algarve do IPDJ, tem lugar no dia 5 de maio, com início e fim junto ao complexo de piscinas municipais de Silves e partida marcada para as 10h00.

Este ano, a iniciativa vai apoiar o projeto “Sorrir M”, da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines.

Como habitualmente, a atividade terá lugar no “Dia da Mãe”, podendo os participantes optar por realizar os percursos em marcha, corrida e bicicleta, ou, ainda, inserirem-se na 5ª Mini Mamã, uma vertente da atividade que permite que mães, filhos e toda a família disponham de um programa de atividades especiais na zona ribeirinha de Silves (pinturas faciais, aulas de grupo para mães e filhos, jogos, entre outras surpresas), para além de uma mini marcha de dois quilómetrospela ciclovia (na qual as mães poderão participar com os seus filhos com carrinhos de bebé, triciclos, trotinetas, ou outros meios).

Esta edição do “Silves Tour” contará com a colaboração da ARS Algarve e da UCC Rio Arade, que trará uma unidade móvel para que os participantes possam avaliar alguns parâmetros de saúde durante o evento.

O custo da camisola para participar no evento é de cinco euros para adultos e de três euros para crianças. Todas as verbas revertem para o projeto local de solidariedade “Sorrir M”.