Silves Tour está de volta e apoia a APEXA

A Silves Tour está de volta com a 12.ª edição no dia 1 de maio, com as verbas angariadas a reverter para a Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve (APEXA), anunciou a autarquia.

As verbas vão ser angariadas através da campanha “#Eu Ajudo!”, criada pela autarquia, com a venda de uma t-shirt que tem o custo de cinco euros para adulto e três euros para criança, disponível no Complexo de Piscinas Municipais de Silves, nos Pavilhões Desportivos do concelho, Juntas de Freguesia do concelho e na sede da APEXA.

A Silves Tour é uma atividade desportiva que permite que todos os participantes de todas as idades se juntem a pé ou de bicicleta.

Uma vez que a 1 de maio será comemorado o Dia da Mãe, estará ainda associado o programa de atividades “Mini Mamã”, dirigido para toda a família.

A partida da Silves Tour vai decorrer junto do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, pelas 09:30.