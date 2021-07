Silves vai ter áreas integradas de gestão da paisagem

O concelho de Silves vai ser o único a sul do rio Tejo que vai ter Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), após três candidaturas para a criação destas zonas no Vale do Odelouca, Falacho Enxerim e Nova Serra, anunciou a autarquia.

Num total de 47 candidaturas aprovadas a nível nacional, as propostas de Silves foram validadas pelo Governo, cuja assinatura de contratos programa decorreu no dia 19 de julho, com a participação do primeiro-ministro, António Costa.

Este conceito de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem nasceu após a necessidade de “transformar a paisagem nas áreas florestais, por forma diminuir a vulnerabilidade dos territórios aos grandes incêndios”, segundo o comunicado.

“Esta estratégia passa por agrupar várias propriedades em unidades de gestão, cujo objetivo primário é a revitalização destes territórios, através de um conjunto articulado de intervenções visando, de forma integrada, a reconversão e gestão de espaços florestais, agrícolas e silvo pastoris, com a finalidade de garantir maior resiliência ao fogo e melhorar os serviços de ecossistemas, promovendo a revitalização destes territórios e a adaptação às alterações climáticas”, acrescenta a autarquia.

