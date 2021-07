Silves veste cidade com cores e adereços medievais

A cidade de Silves está a preparar-se com cores e adereços da época medieval, para um evento que pretende recordar a Feira Medieval, entre os dias 30 de julho e 22 de agosto, anunciou a autarquia.

Devido à pandemia de covid-19, a Feira Medieval não pode ser realizada, sendo substituída pelo “Silves Medieval”, que decora a cidade com cores e adereços da época.

Apesar de todas as restrições relacionadas com a pandemia, o município vai dinamizar esta ação com o cumprimento de todas as regras da Direção-Geral de Saúde, com o objetivo de “alavancar o tecido económico do concelho, num momento particularmente difícil que o comércio, a restauração e a hotelaria atravessam”.

Em frente ao edifício dos Paços do Concelho estará o pátio al-andaluz, além de um monumental pórtico na rua 5 de outubro e obras de arte inspiradas no Alcorão na mesquita.

Nos restaurantes da cidade poderão ser apreciados vários sabores medievais.

