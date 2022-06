Simpósio: Diretora evoca batalhas do JA por melhor vida na região

A diretora do JORNAL do ALGARVE, Luísa Travassos, recordou esta sexta-feira as várias batalhas do semanário que atualmente dirige pela modernização da região, sobretudo nos anos 60 e 70, sustentando que o JA, desde a sua fundação, “sempre esteve ligado à luta por uma região melhor”.

Luísa Travassos falava durante o Simpósio “O papel da imprensa na defesa da democracia”, organizado durante todo o dia pelo JORNAL do ALGARVE em Vila Real de Santo António (VRSA).

Exemplificando com casos concretos, Luísa Travassos lembrou que “foram as páginas deste semanário, dirigidas por um visionário do século, José Barão, que lançaram a operação Algarve Turismo e a luta por um aeroporto que trouxesse os turistas para as praias algarvias. E criou condições para que se desse o pontapé de saída do Turismo na região, que foi o mítico hotel Vasco da Gama, em Monte Gordo”.

“Faltavam muitas outras coisas: a Universidade, as infraestruturas básicas, o tão almejado hospital distrital”, continuou a exemplificar, detendo-se em particular na saúde.

A propósito, lamentou que haja um hospital central “que teima em não vir para a região, apesar das muitas promessas”.

Para que isso aconteça, sublinhou, “têm que se dar condições aos profissionais para que queiram vir para um Algarve caro e que não oferece a qualidade de vida que qualquer um deseja. É preciso ouvir os médicos e enfermeiros algarvios”.

“É preciso um SNS ao serviço de todos e não dos particulares”, reclamou, lamentando que o sotavento algarvio esteja “ao abandono”. “Chega-se a esperar 4 horas por uma ambulância. VRSA que prestava cuidados de saúde aos utentes do concelho e aos utentes dos concelhos vizinhos de Castro Marim e Alcoutim vive uma conjuntura em que os doentes dos três concelhos, numa situação de urgência ou em casos particulares, são desviados para Tavira.

“Nem a Eurocidade nos vale. Ayamonte não diverge muito de nós”, concluiu sobre a saúde.

Sobre a situação económica da região, lamentou que “as micro e pequenas empresas, definhem, num período grave como estamos a passar”.

“O Estado pede às empresas que paguem mais aos trabalhadores, quado é o próprio Estado o empregador que mais mal paga, sem que se veja qualquer urgente apoio para se poder fazer esse aumento”, lamentou, numa referência implícita ao repto do primeiro-ministro, António Costa, para que as empresas aumentem o salário médio em 20% até ao fim de 2026.

Sobre a habitação, outra das “grandes causas” do semanário, relevou os “preços proibitivos” que as vendas e rendas de casa atingem na região.

Organizado pelo JORNAL do ALGARVE em Vila Real de Santo António (VRSA), cidade-sede da publicação, o Simpósio “O papel da imprensa na defesa da democracia” contou com dezenas de participantes e assistentes, ligados a vários setores de atividade, e teve a colaboração e apoio ativo de várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal de VRSA e a UAlg.