Simpósio: Fialho Anastácio desafia presidente a perpetuar o legado de Fernando Reis

Durante o Simpósio “O papel da imprensa na defesa da democracia”, organizado pelo município de Vila Real de Santo António em conjunto com o JORNAL do ALGARVE, o antigo governador civil solicitou a Álvaro Araújo que perpetue o nome do saudoso diretor, Fernando Reis, “numa das artérias, preça ou espaço” da cidade.

O socialista referiu-se ao diretor “in memoriam” como “alguém que marcou o jornalismo algarvio e nacional”, “uma referência incontornável para muitos jornalistas”, “homem de caráter, defensor da liberdade, da paz, da justiça e das cordialidades independentes” e um “democrata convicto”.

“Pelos diversos serviços prestados aos vários setores da vida cultural, económica, ambiental e social (…) atrevo-me a solicitar ao senhor presidente da Câmara de Vila Real de Santo António que perpetue, numa das artérias, praça ou espaço deste município, para memória futura dos presentes e dos vindouros, o nome de Fernando Reis, jornalista e diretor do Jornal do Algarve”, desafia.

Fialho Anastácio foi governador civil de Faro entre 16 de novembro de 1995 e 14 de maio de 2002. Presidiu à Câmara Municipal de Tavira entre 1980 e 1991 e foi deputado (PS) à Assembleia da República nas VI e VII Legislaturas.