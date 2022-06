Simpósio: Há dois municípios algarvios que já não têm pontos de venda de jornais

Há municípios em Portugal onde as pessoas não têm um meio de comunicação que faça a cobertura do seu território, nem o acesso aos jornais nacionais, de acordo com o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa (API). No Algarve, Vila do Bispo e Alcoutim são os concelhos afetados por esta realidade.

João Palmeiro falava durante o Simpósio “O papel da imprensa na defesa da democracia”, organizado pelo município e pelo JORNAL do ALGARVE, no dia 17 de junho, em Vila Real de Santo António. Na conferência, o presidente aproveitou a ocasião para consciencilizar a audiência para o estudo “Deserto de Notícias 2021 em Portugal”, uma investigação que começou nos Estados Unidos e replicada também no Brasil. O objetivo é simples: fazer o lavantamento das localidades onde exitem jornais ou outros meios de comunicação social locais.

Um deserto de notícias é, segundo o investigador da Universidade da Beira Interior e autor do estudo, Giovanni Ramos, um conceito que traduz “regiões que não possuem noticiário local”. Trata-se de comunidades onde a população, “se quer saber o que acontece na sua cidade, vila ou aldeia, precisa de procurar por meios informais porque não há um jornalismo para atender isso”, explica.

De acordo com João Palmeiro, dos 450 pontos de venda de jornais existentes atualmente no Algarve (incluídos os que existem nas áreas de serviço das autoestradas e centros comerciais), “Alcoutim já não tem nenhum” e estão a encerrar, na região, “uma média de 70 pontos de venda por ano”, portanto, “é fazer as contas”. “O deserto total vai chegar aqui, caso não se faça nada, dentro de quatro ou cinco anos”, alerta.

Na visão do presidente da API, os desertos de notícias são “inimigos” do jornalismo de causas e um motivo de preocupação para toda a impresensa. “Estamos a perder aquilo em que Vila Real de Santo António é tão característica e que soube defeder tão bem: a rua, o comércio, as pessoas”, lamenta.

“Os Governos portugueses não pode deixar de olhar para isso”, defende o responsável. “Há aqui alguma coisa que não está bem”, assevera, referindo-se à “falta de apoios e incentivos” do Estado em matéria de imprensa regional.

De acordo com dados de 2021, 19,8% dos concelhos portugueses estão no deserto de notícias.