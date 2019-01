Sinais de corrosão eliminados das pontes ferroviárias

A Infraestruturas de Portugal (IP) concluiu os trabalhos de pintura e tratamento anticorrosivo em seis pontes metálicas na Linha do Sul. Com um investimento de cerca de 800 mil euros, a intervenção incidiu sobre as travessias ferroviárias da Linha do Sul localizadas nos concelhos de Ourique, Odemira e Silves, nomeadamente a ponte de Garvão II, ponte de Totenique, ponte da Consulta, ponte do Padronito, ponte de Mira e ponte do Barranco Longo.

“A empreitada compreendeu a decapagem integral das pontes com jato de areia para remoção de toda a tinta existente e de focos de corrosão, tendo posteriormente sido aplicado um esquema de pintura composto por três camadas de tinta”, adianta a IP.

A obra foi realizada sem comprometer a circulação regular de comboios e teve como principais objetivos “assegurar a observância dos índices de fiabilidade, comportamento e segurança das pontes ferroviárias, minimizando os efeitos da exposição aos vários agentes, tais como a humidade, a salinidade ou a poluição, que originam ambientes com elevado grau de agressividade”.