Sindicato diz que sala de cesarianas está em risco de fechar em Faro

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anunciou esta quarta-feira que o bloco de partos em Faro está em risco de encerrar a sala operatória de cesarianas por falta de enfermeiros.

Segundo o comunicado, atualmente estão em serviço 40 enfermeiros, “a trabalhos por 50 e deveriam ser 70”.

“De acordo com o Regulamento Dotações Seguras da Ordem dos Enfermeiros, para o bloco de partos da Unidade Hospitalar de Faro, o cálculo aponta para a necessidade de 70 enfermeiras, mas neste momento tem ao serviço apenas 40”, refere em comunicado.

O sindicato acrescenta que este número de enfermeiros está “abaixo do necessário para assegurar uma prestação com qualidade e segurança às mulheres grávidas e recém-nascidos, já que estão escaladas 9 em cada turno, quando deveriam estar 12”.

Esta situação agrava-se agora com o encerramento do bloco de partos de Portimão, enquanto os enfermeiros referem “ter atingido níveis de exaustão insuportáveis por trabalharem muitas vezes 16 horas seguidas, e várias semanas sem folgar para assegurar as 1800 horas extraordinárias mensais que são necessárias”.

“Por gozar estão cerca de 2000 dias de descanso!”, acrescenta o sindicato.

Até ao final da semana será entregue um abaixo assinado ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e ao Ministério da Saúde.