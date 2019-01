Single de Susana travassos chama a atenção para a violência doméstica

Não doeu (Luisa Sobral)

Não doeu, já não dói

Já passou, já foi

Não sofri, nem ouvi

Nem dei por ti

Resta-me a espera pelo beijo do perdão

Beijo que cega, que engana a solidão

Não chorei, não gemi

Não gritei, não senti

Não te olhei, não quis ver

É mais fácil esquecer

Resta-me a espera pelo beijo do perdão

Beijo que cega, que engana a solidão

Susana Travassos

“Não Doeu” é o novo single de antecipação do tão esperado “Pássaro Palavra” álbum de originais da cantora Susana Travassos

O tema, composto por Luisa Sobral, é um chamado para a questão da violência doméstica.



“Um dia Luisa ouviu-me cantar “La llorona”, um tema do cancioneiro mexicano, e disse-me que algum dia gostaria de compor uma canção assim para mim. Quando estava a pensar neste CD, a Luisa foi a primeira compositora que contactei e ela presenteou-me com este tema forte, que fala sobre a violência doméstica. Infelizmente um tema tão atual que precisa ser falado e combatido por todos.”



Não doeu é um tema forte e ao mesmo tempo delicado, de arranjos sofisticados, com uma letra subtil e ao mesmo tempo pungente, que narra o sentimento da mulher que permanece numa relação abusiva sem conseguir encontrar uma saída. No mundo são mortas 137 mulheres por dia, vítimas de violência doméstica. “Existem muitas mulheres nessa situação neste momento, esperamos que esta canção possa servir como um encorajamento para um pedido de ajuda”, acrescenta Susana.



A música ganhou um clip dirido pelo artista gráfico Poll Turrents e Carlos J. Marin, filmado em Barcelona, e está disponível para audição e download em todas as plataformas digitais.

As instituições APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), União Brasileira de Mulheres, Instituto Nacional de Las Mujeres da Argentina e a Instituição Equatoriana PreViMujer – Prevención de la Violência contra las mujeres farão uso desta obra de arte e unem-se a este lançamento reconhecendo a relevância para a sensibilização desta problemática social.

O Video-Clip contém legendas em português, espanhol, inglês, francês e italiano.

SOBRE A CANTORA:

A cantora algarvia Susana Travassos, tem conquistado nos últimos anos um espaço de prestígio internacional, onde conquistou um público seguidor, ganhou admiradores e respeito por parte da imprensa.

Actuou ao lado de músicos como Chico César, Yamandu Costa, Zeca Baleiro, Chico Pinheiro, Toninho Horta, Diego Schissi, Tiki Cantero, João Barradas, João Frade e Pedro Jóia.

Conta com 2 CD’s editados e um DVD co-produzido pelo Canal Brasil, que foi exibido pela RTP1 em Setembro de 2018.

Foi finalista do Festival da Canção RTP1 em 2018 com uma canção da Aline Frazão.

Susana Travassos apresenta agora o terceiro CD “PÁSSARO PALAVRA”, o seu primeiro trabalho autoral gravado em Buenos Aires, que conta com composições próprias e canções inéditas de Luísa Sobral, Melody Gardot e Mili Vizcaíno.

Um CD que representa a sua maturidade artística e certamente, coloca Susana entre as principais cantoras portuguesas da sua geração. https://orcd.co/naodss