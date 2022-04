Nos milhares de páginas do arquivo deste jornal, pacientemente construído ao longo de 65 anos, jazem as esperanças, as desilusões e alguns poucos contentamentos que sob a forma de ou migalhas caíram da mesa da capital do País para o Algarve. O registo dá conta de 15 anos em ditadura e a caminho dos 50 anos em democracia. Tempo suficiente para avaliar como a região evoluiu e como este jornal, com relação direta e útil para a região, retratou o que das duas constituições e governos das nossas vidas, resultou para o Algarve.

Do ciclo de 15 anos em ditadura, pouco havia de esperar. Por exemplo, na área do ensino superior público, peça-chave do desenvolvimento, o Algarve nada recebeu, contrariamente a outras regiões. A universidade por cuja defesa o Jornal do Algarve não foi alheio, colocando-se ate na vanguarda, apensas seria uma realidade depois de 1974, tal como ocorreu com os ensinos básico e secundário instalados em locais antes inimagináveis.

Maior e mais nefasta lentidão se verificou nas políticas da saúde e dos transportes, designadamente ferroviários e respetivas infraestruturas. Ou porque interesses locais capturaram critérios regionais de emergência, ou por laxismo dos representantes algarvios nas esferas do poder central, ou ainda por cruzamento de interesses privados com a manipulação de procedimentos supostamente públicos, a saúde tem sido tratada como se fosse jogo colegial de ping-pong – passados quase 50 anos de 25 de Abril e de vivência constitucional, ainda ninguém sabe com rigor o que o poder central planeia para o Algarve com visão de futuro e palavra de honra no presente. O mesmo com os transportes. Muito se poderia ainda referir à laia de balanço desde o ordenamento do território às políticas da água, do saneamento básico ao urbanismo, dos equipamentos culturais à proteção do património. Mal se aprofunda qualquer destas matérias, percebe-se porque em Lisboa há medo da regionalização, e porque na região medo há da derrota do localismo e dos tardios reinos de taifas.

Flagrante caleidoscópio: Agita-se, o efeito visual é diferente, mas os elementos internos do tubo são os mesmos.

Carlos Albino