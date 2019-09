CRÓNICA DE FARO: 7 de Setembro, dia da cidade

Acontecerá no próximo Sábado, 7 de Setembro, a comemoração do «Dia do Município de Faro», no assinalar do 479º aniversário sobre a data em que D. João III, «O Piedoso» ou «O Colonizador», como foi designado, Rei de Portugal e dos Algarves, entre 1521, com apenas 19 anos e 1540, em que se finou em Lisboa, elevou a então Vila de Santa Maria de Faraon a Cidade.

Volvido quase meio milénio sobre tão assinalada efeméride apraz-nos saudar, nesta festiva celebração, todos os meus conterrâneos e com eles e quantos, não havendo aqui nascido, tomaram esta terra como a sua e nessa latitude a amam, a servem e a honram.

Durante muitos anos a hoje «Capital do Sul» celebrou o «Feriado Municipal» a 24 de Junho, dedicado no calendário da Igreja Católica a São João Baptista e considerando o ambiente tradicional de festividade de um dos designados «Santos Populares» que aqui se vivia com particular participação das gentes farenses.

Foi na presidência autárquica do Professor João Negrão Belo, um mediático «filho de Faro» que se deu esta alteração e se enveredou por uma referência histórica, que traduziu em suma o engrandecimento que o burgo vinha conhecendo e de que a Ria era uma das mais influentes provocações.

Deve-o a El – Rei D. João III, de quem, curiosa e lamentavelmente não existe qualquer testemunho de agradecimento e apontamento, nem na topografia local nem na reduzida estatuária. Um reparo a que hoje prover dando o nome deste monarca a uma das artérias citadinas e ou erigindo um monumento à sua memória.

Com esta reparação importa que o concelho, cada vez mais amputado das suas prerrogativas de capital regional, pela deslocação de serviços que no mesmo estavam sediados para outros municípios, a que num futuro próximo se juntará os do INEM (Instituo Nacional de Emergência Médica) conhece um reativar da sua pujança como se vivia a 7 de Setembro de 1540.

Ainda na celebração desta data queremos saudar quantos o Município distinguirá com a «Medalha da Cidade» e que são uma referência pela sua dedicação, préstimo, inteligência e serviços prestados!

João Leal