SMS: A dramática questão das águas

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

PUB

Não vale a pena esconder-se a cabeça na areia, seja a areia do Sotavento, ou do Barlavento, ou das ilhas do Centro, centro esse mais aqui mais ali. A questão das águas no Algarve é mesmo dramática e é aconselhável que o assunto seja pensado a sério, com idoneidade, competência e, nos casos de titulares de cargos públicos, com responsabilidade. Nesta matéria não se pode admitir leviandades, esquecimentos e adiamentos.

Não é difícil admitir que a Região está confundida e que as interrogações sem resposta são muitas. Estando nós em seca extremamente severa, cada um pode ou não abrir um furo para captação de água onde entenda? Supostamente afastada a ideia de mais uma ou duas novas barragens, a solução é a dessalinização da água do mar, o transvase ou as duas coisas conjugadas? E para quando e com que abrangência? Sendo certa as perdas de água em apreciável extensão das redes públicas municipais para não se falar das privadas, quando é que termina esse enxotar de culpas da Dona Incúria para a Dona Velhice da Silva cunhada do Senhor Material neto de chorudas comissões? Além disso quando se porá termo a aldeamentos espontâneos sem qualquer planeamento, a casario encarrapitado no alto do monte o de amanhã mais alto que o da véspera à falta de adequação dos PDM´s e de ajuste dos planos de urbanismo que esticam ou encolhem conforme o canto do olho que faz o traço? E a agricultura vai sendo assim, não entregue a agricultores com CC e NIF, mas a empresas anónimas a determinar o que lhes interessa como Deus no oitavo dia da criação que aqui será abacate, ali golfe, acolá um colossal resort com 40 furos e o resto que fique a discutir como Abel sedento contra Caim aguado?

Ora, como estamos na era das “reservas”, havendo reservas para tudo desde as “naturais” às “marítimas”, das “agrícolas” às “ecológicas”, das da biosfera às da fauna, e também das reservas mentais às reservas descaras e sem vergonha, pelo menos admita-se uma Reserva dos Bens Essenciais. No Algarve, a água devia ser há muito considerada e tratada, desde o ministro ao porteiro da secção municipal dos ofícios, como um Bem Essencial, obrigando a agência do ambiente a ser do ambiente e obrigando o ministro a ministrar. Em vez disto, temos assistido a factos que contradizem os discursos, estes muito belos, muito persuasivos e muito aplaudidos, mas que não alimentam os lençóis freáticos e os aquíferos como uma única gota de água. E a saliva não serve.

A questão é dramática no Algarve e chegou a altura de não ser entregue a comediantes.

Flagrante benefício: Rouba ladrão, que se de ti te esquecerem, tens cem anos de perdão…

Carlos Albino