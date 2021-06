SMS: A fábula e a máscara

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Quem não conhece as fábulas de La Fontaine? O inspetor próximo de Luís XIV, o Rei-Sol, que inventou e reelaborou fábulas preciosas como A Cigarra e a Formiga, O Corvo e a Raposa, A Mosca e a Carruagem, a Lebre e a Tartaruga, O Lobo e o Cordeiro? Essas pequenas histórias de animais onde se espelham os comportamentos humanos, com vantagem para os mais viciosos, fazem parte do conhecimento geral. Pois, hoje, ao sentar-me durante uma hora, na esplanada de uma cidade do Algarve, tive pena que não houvesse entre nós alguém com o talento de La Fontaine para criar uma fábula sobre o tempo que passa. É verdade, precisávamos de um efabulador irónico, assertivo, que usasse a metáfora dos animais para nos descrever como grupo humano desencontrado, em tempos de infelicidade.

Era meio dia, o céu estava embrulhado, pela manhã tinham chovido umas pinguinhas, mas verão é verão, solstício é solstício, e havia muita gente a passear-se para cá e para lá. Boa andança. O problema é que estamos em pleno retrocesso no desconfinamento, os hospitais voltaram a encher-se de doentes, entrámos de novo na zona vermelha, os horários voltaram a restringir-se, contam-se casos extravagantes de contágios, agora com a variante Delta, os problemas económicos da região agravam-se de hora para hora, e, para grande espanto meu, não só as esplanadas estavam repletas de pessoas que depois das refeições não voltavam a colocar a máscara, como pelas ruas passavam, impantes, sem olharem para ninguém, transeuntes dando à perna, altivamente, sem sombra de proteção.

Se eram só jovens, os jovens que têm o direito durante uma breve estação da vida a pensar que são imortais? – Resposta, não, não eram só jovens. Havia desmascarados de todas as idades, e de muitas nacionalidades. Entre eles deve haver de tudo. Há por certo os negacionistas que não acreditam no efeito nefasto da pandemia, acreditam mesmo que seria um bem morrerem muitos, sobretudo os mais velhos para a população mundial se equilibrar e os serviços de saúde ficarem aliviados. Os nórdicos até tentaram essa solução, embora depois fossem traídos pela força da realidade. Outros, já se vacinaram e sentem-se inatacáveis. Outros acreditam no malefício da pandemia, mas acham que os que usam a máscara são uns carneiros, e a eles ninguém lhes tira a liberdade. A eles, ninguém diz como se faz – Não mantêm a distância, não usam máscara, não fazem o gesto ridículo de passar gel pelas mãos. São livres, enfrentam a autoridade, não vão por onde os outros vão, o seu salário maior é o da singularidade! Avenida abaixo, avenida a cima, cá vamos nós, inteligentes, diferente dos demais. E há ainda um outro grupo que até usa máscara, e faz distância, mas não se vacina. Esses têm medo de morrer com a vacina. Os outros que se vacinem, que eles esperam que a imunidade de grupo se instale através da vacinação dos outros. Nessa altura, esse que não se vacinou, ficará a salvo. Sobre toda esta gama de egoísmos, o que diria La Fontaine? Que fábula criaria?

Pois bem, a fábula não a posso criar eu, mas as personagens colhidas do reino animal, que prefigurassem o egoísmo social, o calculismo, o chico-espertismo e a prepotência, essas, eu poderia indicar a sua espécie. Mas só diria o seu nome à orelha de La Fontaine. Aliás, como todos conhecem a espécie, dispenso-me de escrever o seu nome sobre este papel. Que a vossa imaginação o faça.

Flagrante arrancada: Arrancada e exemplo, a parceria protocolada entre os municípios de Albufeira, Loulé e Silves, com a candidatura a Geoparque Mundial da Unesco. Na verdade, como outrora se escreveu e vingou, fraco é todo o poder, se união falece.

Carlos Albino

PUB