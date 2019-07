SMS: A sinalização do, no e para o Algarve

Entra-se no Algarve, anda-se pelo Algarve, e pelo que se vê nas estradas nacionais é como se fosse terra com pouca coisa ou mesmo nada. Quando muito há umas indicações genéricas de localidades, para se virar aqui ou acolá. Vá lá, nas estradas secundárias e nas municipais ainda há sinais a fazer lembrar a sinalização dos combustíveis a uns oito quilómetros de distância numa hipócrita evocação das leis da concorrência – os mesmos preços seja qual for a marca, em todos os lados. Sim, há uns castelos. Quem venha de Lisboa pela A2, sente que o “castelo” de Paderne sem que se saiba onde, partindo-se do princípio que milhares que vêm ao Algarve, procuram esse “castelo” como no Oeste milhares procuram Fátima ou o Mosteiro de Alcobaça. E também ainda na mesma A2, também se sente que há o Castelo de Silves, acertando-se neste caso – é mesmo castelo. Outrora já existiu uma sinalização para a Fonte da Benémola, mas foi retirada depois de se ter verificado que foram milhares os que defraudados voltaram para trás enganados porque foram poucos, raríssimos os que conseguiam encontrar a fonte… Pouco ou nada mais se encontra.

Por exemplo, não há uma sinalização clara e inequívoca da Região, nas suas fronteiras, com indicação dos valores patrimoniais e paisagísticos do Algarve, uns dois ou três pictogramas ilustrativos daqueles mesmos valores, e, claro, a designação da região. Na verdade, algures na serra, há um outdoor um tanto escondido e cuja responsabilidade se desconhece, com umas flores de amendoeira debotadas e uma chaminé macaca, com a palavra Algarve, mais parecendo de tão velho e abandonado, um painel de jazigo com morto de mau feitio. A Região não está sinalizada nas suas entradas com a dignidade que a sua História merece e exige.

Não há sinalização do património, designadamente locais, imóveis ou conjunto de imóveis relevantes sob o ponto de vista cultural. Igual desleixo se abate sobre património natural, circuitos e rotas. E sobre as próprias localidades, a sinalização chega a ser de um provincianismo patético de que alguns municípios se deviam envergonhar.

A completar a miséria da sinalética do Algarve, mesmo aquela que por imperativo turístico-cultural há muito que devia existir, aí temos os autodenominados guias entalados em burlescos “safaris” a venderem gato por lebre e pensando que os turistas são parvos. Apenas são excelentemente discretos. Ouvir alguns “guias” é um pagode que em nada fica a dever à sinalização turístico-cultural nas estradas nacionais e municipais.

Carlos Albino