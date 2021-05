SMS: Algarve, colonos e colonizados?

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Aconteceu há três semanas, ainda fazia frio – Um pai de família telefonou de tarde para um técnico de esquentadores. Estava preocupado, desde o dia anterior que ninguém conseguia tomar banho em casa porque o aparelho não funcionava, o piloto não abria, a chama não pegava. Foi preciso aquecer duas panelas de água para lavar as crianças. O habitual na situação. Era uma quinta-feira. O homem receava que viesse o fim-de-semana e o problema continuasse. O técnico, do outro lado do telefone, informou-se do que se passava. Poderia ser do piloto, poderia ser de uma outra engrenagem. Mas que ficasse descansado, na manhã seguinte, pelas oito horas, ele estaria na porta de casa para resolver o problema. Escusado será dizer que o pai de família se levantou de madrugada, a mulher aqueceu as panelas de água, os filhos lavaram a cara, ele ficou à porta, oito horas da manhã. Oito e meia, telefonou para o técnico. O técnico disse – “Vou a caminho, estou a chegar”. O homem ficou na porta, não fosse haver algum engano. Passaram duas horas e nada de técnico. Quando voltou a telefonar, já não atendia. Nunca mais atendeu! Pergunta-se – Porquê o engano? Porquê a mentira? A resposta costuma ser que se trata da vingança do colonizado contra o colonizador. Não me parece, eu acho que é coisa mais funda.

Ontem mesmo, ali numa determinada zona do Sotavento, um arquiteto marcou encontro com o mestre-de-obras após delongas e delongas. Nove horas da manhã, a obra precisava de ser terminada, o mestre assegurou que tinha uma bateria de funcionários para terminarem o serviço, uma empreitada de um dia, e já estava. À cautela, o arquiteto dirigiu-se pela manhã ao local da obra e não encontrou ninguém. Telefonou ao mestre-de-obras que não atendeu. Não atendeu durante toda a manhã e durante toda a tarde. O arquiteto esperou sentado. Ao fim do dia, chegou o mestre-de-obras. Vinha calçado de havaianas, calção curto pelas virilhas, camisa aberta, não esperava que ainda estivesse à sua espera. O arquiteto disse – “O senhor não atendeu, e não enviou os operários para o trabalho. Temos aqui um problema, não temos?” O mestre-de-obras respondeu – “Ó senhor arquiteto! Olhe que eu nunca tenho problemas, só tenho questões para resolver, o que é muito diferente.” Isto é, o mestre-de-obras filósofo deve ter escutado certas discussões políticas, deve ter incorporado o jeito de quem nunca tem problemas, só questões, e as questões podem demorar séculos a resolver. Como se interpreta este tipo de desleixo – falta de palavra, atraso injustificado, mentira, desfaçatez? A explicação é sempre a mesma – é um povo que se sente vítima de uma colonização turística e que se vinga naqueles que toma por colonizadores. Sinceramente, não me parece ser o caso.

Os motivos para este tipo de comportamento transversal a toda a sociedade e a todas as regiões do Algarve, e que mina os departamentos públicos e privados, lhes retira credibilidade e nos faz gente de quem se diz que não tem palavra, e que confunde desonra com honra, tem origem numa cultura rural que não passou por uma cultura de revolução industrial, e, agora, na era da transição digital, ainda tem hábitos arreigados dos tempos em que se media o tempo pela sombra das árvores e pela altura do sol. As pessoas não têm noção do cumprimento, escondem-se atrás dos telefones que não respondem e assim desrespeitam as regras mais elementares da urbanidade, e, sobretudo, não têm discurso, não encontram as palavras necessárias para se explicarem.

O problema não se resolve na família porque a família é o local de onde provêm. O salto, esse elevador cultural. só pode ser feito numa instituição que promova esse salto, e ela chama-se ESCOLA. Pergunto-me se a ESCOLA está a formar pessoas com responsabilidade e com civismo, com o culto da verdade e do compromisso honroso que vai ser necessário para nos salvarmos no mundo digital. Se a ESCOLA não tomar conta desta reestruturação das mentalidades, por cá, continuaremos a ser esta ruína da nossa credibilidade laboral e muito mais. É uma vergonha que se fale em elevador social sem se falar em simultâneo em elevador cultural. Grande engano! Esperem-lhe pela pancada.

Flagrante época das ilegalidades e dos ilícitos: Abriu no Algarve uma época muito peculiar. Não! Não é a época balnear, a das bandeiras azúis, ou a da restauração quer a que restaura ou não restaura… É a época das obras clandestinas, das obras às escondidas, perante as quais corruptos, corruptores e alguns incorruptos fazem vista grossa. Ou por causa das eleições ou para junta, ou para a vereação, é um ver se te apressas. E muitos vindos dos países civilizados.

