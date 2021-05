SMS: Algarve, e o paradoxo de Odemira

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Será que o que se passa em Odemira é totalmente alheio ao que se passa no Algarve? A pergunta é verdadeiramente retórica porque a resposta só poderá ser uma – Não, não é alheio, de modo nenhum, apenas a dimensão, a distribuição e a gravidade são diferentes. A diferença provém do facto de na região de Odemira a laboração dos imigrantes se fazer no campo da agricultura, e no Algarve a mão de obra da imigração, descontando-se as estufas disto e daquilo, se fazer sentir sobretudo na construção civil e nos serviços de retaguarda do turismo e restauração. Mas a forma de utilização de quem vem de longe para emprestar a sua força de trabalho é semelhante. Para haver rentabilidade, os empregadores amontoam pessoas com a mesma lógica dos aviários, e os próprios imigrantes, forçados pela necessidade, pactuam de qualquer jeito, e até se sentem agradecidos, na expectativa de que, no regresso às suas terras, a diferença de câmbio e de custo de vida os recompense dos sacrifícios.

E é então que se assiste ao tremendo paradoxo dos nossos tempos – Numa cultura global em que a comunicação e a denúncia são permanentes, é possível viver-se à margem da lei de forma trágica. Num tempo em que os direitos humanos são invocados a propósito de tudo e de nada, é possível continuar-se a escravizar à semelhança do que se fazia até ao século XIX. Numa época em que as comunicações são tão rápidas, e os espaços estão escancarados, é possível manter durante aos e anos pessoas escondidas em contentores, amarradas a cabanas e a terrenos, como nos tempos escuros da Alta Idade Média. E isto acontece um pouco por toda a parte, inclusive no coração da Europa democrática, rica e farta. Grande paradoxo.

Mas o paradoxo maior é que isto aconteça em países que ainda têm no coração das suas sociedades a lembrança de diásporas dolorosas, como é o caso português. É um paradoxo que aconteça entre os portugueses, que interpretaram imigrações dignas, mas sobretudo imigrações humilhantes. Um paradoxo para os algarvios, em particular, que, devido ao esquecimento do poder central, ao longo das várias décadas do século XX, alimentaram a saga das partidas incertas, umas vezes protegidos por cartas de chamadas e cartas contratuais, mas a maior parte das vezes partidas clandestinas tendo como certeza apenas a aventura desprotegida e o trabalho árduo. Argentina, Venezuela, e depois, nos anos sessenta, a França e Canadá. A partida para a Suíça e a Alemanha já teria sido um luxo. É por isso que em cada rosto destes emigrantes do Leste europeu, do Nepal, da Índia, do Bangladesh, etc. que surgem nos écrans, saindo das tocas onde os exploradores agrícolas de Odemira os amontoam para trabalharem de sol a sol, é impossível nós, algarvios, não vermos neles os rostos dos nossos avós, tios, pais, aqueles que comeram o pão que o diabo amassou para nos deixarem uma casa com conforto na curva de uma colina, um andar aqui ou acolá, um restaurante, uma padaria, um pequeno negócio, a partir dos quais nós pudemos erguer as nossas vidas. É por isso que, passado todo este tempo, estes passos já não deveriam ser dados, é por isso que, para nós, portugueses, estas imagens nos acordam a memória, e a História configura uma narrativa paradoxal.

Precisamos de imigrantes, sim. Mas com humanismo e com humanidade.

Flagrante suicídio: O bairrismo exacerbado e municipalismo hegemónico são a estricnina do Algarve. Os efeitos da estricnina municipal a curto prazo são graves. Podem provocar convulsões iniciais de compadrio violentas, mas frequentemente os primeiros sintomas anti-algarvios são ansiedade eleitoral, tremor partidário, vómitos pseudoculturais, febre alta de poder e difícil de controlar.

Carlos Albino

PUB