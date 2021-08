SMS: Algarve e Talibans como metáfora

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Lá longe, muito longe, num país chamado Afeganistão, os talibans, passados vinte anos, voltam ao poder. Tem alguma importância para nós? Não tem, nem há comparação possível. Aqui não usamos armas à cintura, nem turbantes na cabeça. Aqui não se proíbe o uso de telemóveis e todos podemos usar a net e entrar nas redes e sair das redes, e aderir e desaderir e dizer bem e mal. Aqui, se alguém insultar o Presidente da República e o Primeiro Ministro, pode ter um processo em tribunal, mas ninguém o degola com uma cimitarra. Aqui, se uma rapariga se deixar enlevar pelo rapaz que não convém à família, ninguém a apedreja nem enforca no meio da praça. Aqui ninguém proíbe que as meninas vão à escola e as jovens à universidade. A requisição das pré-adolescentes como escravas sexuais dos guerreiros, é alguma cousa que não passa pela cabeça de ninguém. Aqui, ninguém se lembraria de proibir que as mulheres fossem pivots de televisão, nem que tivessem de andar pela rua cobertas da cabeça aos pés como fantasmas, e assim por diante. Todos esses crimes acontecem lá longe, muito longe, num país com o Paquistão a sul e a leste, com o Irão a oeste, com o Turquemenistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão a norte, e com a China a nordeste. Um tampão em plena Ásia. Não temos nada a ver com isso.

Não temos? É o que se pensa.

Existe um clima persecutório no mundo de hoje, desde os Estados Unidos da América, ao Brasil, à Polónia e à Hungria, e que se vai acentuar com a chegada dos talibans ao poder em Cabul, lá longe. Para já, os países ocidentais chamam os seus cidadãos para casa, num sinal claro de que não é possível conviver com o abismo humano que são os talibans. Mas, ao mesmo tempo, posicionam-se para conversar, ver de que lado estão os seus interesses negociados com as novas forças. Isto é, vamos assistir a mais uma normalização de uma ditadura horrível, depois de aceitarmos outras ditaduras horríveis, como as da Bielorrússia e a da Turquia. E essa normalização do terror, não tem nada a ver com Portugal, ou com o Algarve? Tem sim.

Tem porque os extremistas vivem da glória dos ditadores. Onde floresce uma ditadura, sanguinolenta que seja, florescem os demagogos das palavras e os violentos nos atos. Eles bebem as palavras violentas, repetem-nas e sabem que o mundo civilizado é frágil e impotente para lhes fazer face. Ora entre nós, a linguagem repulsiva está por toda a parte. Está à vista. Há talibanzinhos perfeitos no Facebook, por exemplo.

Os extremistas chegaram entre nós bebendo o ar global do tempo, e dando-lhe gás. O plano é ascendente. Até há pouco parecia impossível que se quisesse rever os nomes de ruas? Parecia, mas já chegou pela mão de um partido democrata. Uma região como o Algarve não vive fora deste mundo. De madrugada, podemos imaginar que em breve quem participou na instauração da Democracia em Portugal pode ser insultado ao passar na rua e julgar que é um sonho mau? Cuidado, o sonho mau pode ser um prenúncio de um tempo que nos visita. Kafka escrevia a Milena – “Um tempo muito mau aproxima-se do horizonte”. Esse tempo aconteceu.

Flagrante confusão: Entre caranguejos e arranha-camisas com uma coisa em comum: andam para trás.

Carlos Albino

PUB