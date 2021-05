SMS: Algarve, há um filme policial por rodar

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Quem viaja pelo Algarve fora, neste final do mês de maio, percebe que os outdoors já estão a mostrar os rostos dos candidatos. São rostos bem parecidos, em geral melhorados pela fotografia e sorrisos de esperança que animam os aficionados de parte a parte. É o jogo da democracia e é belo. Sem ele, os poderes eternos são uma farsa. Mas atenção, aquilo que até agora decorre em suave amenidade, vai em breve encrespar-se. As promessas dos que vêm de novo tentar a sua sorte chegarão ao céu, o autoelogio dos que desejam permanecer, travados pela realidade demonstrada, só chegará às nuvens, e entre os dois polos o equilíbrio que os decentes terão de fazer será sempre instável, e por vezes doloroso.

Claro que em tempos de pandemia os temas de discussão serão escaldantes, e de certa forma previsíveis. Mas os autarcas que lutam pela reeleição devem preocupar-se sobretudo com um outro, o tema das licenças para a construção que demoram anos e anos sem se compreender porquê, e o boato generalizado de que em torno do assunto existe corrupção.

Não sei se os autarcas do Algarve estão cientes da dimensão desta realidade, não sei se irão conseguir resistir à pressão a que vão estar sujeitos. É que não existe mesa de café ou esplanada em que alguém não conte quantos anos está à espera de um parecer para abrir uma janela, ou não conte o número de papéis que precisou de apresentar para erguer um piso sobre outro, a correção de um projeto, ou a simples remoção de um telhado. E à questão do tempo de demora sem limite, juntam-se as narrativas de arquitetos, engenheiros e mestres-de-obra, que contam, com mentira ou verdade, como conseguiram corromper os responsáveis dos respetivos departamentos camarários, acenando-lhes com dinheiro. Com “papel”, como se diz.Tudo pode ser mentira, mas muitas vezes quem fala, em primeira pessoa, são pessoas que merecem respeito e de quem não consta que façam falsos testemunhos. Contam com nomes, montantes, circunstâncias. Mas não estão dispostos a dar a cara publicamente, e por isso, nada se pode apurar. Isto é, o que está a acontecer seria digno de um filme policial cujo título seria uma interrogação – Mentiroso ou Corrupto? – Dos dois, escolha um. Assim, sem alternativa salvadora, já que a matéria, embora semi-secreta, é dolorosa.

O assunto vai, pois, encrespar-se? – Sim, vai. É que esta é a matéria mais gostosa para os populistas. Os populistas sabem que agitar a ideia da corrupção, com razão ou sem ela, dá mais frutos do que uma oliveira bem carregada. O boato e a insinuação, o alarme de que há ladrões atrás das janelas das Câmaras Municipais é o seu melhor azeite. Preparem-se os que estão inocentes para demonstrarem a sua inocência porque vai ser preciso. Comecem a afastar-se de cena os que neste filme escondido escolhem representar a parte suja. Quem adia informação, complica, quem esconde na gaveta, à espera que a perda da paciência se compre com uns milhares de euros, deveria afastar-se, desparecer de cena, embora merecesse entrar no filme – Mentiroso ou Corrupto? – Escolha Um. Os autarcas que forem eleitos ou reeleitos terão de pensar neste assunto a sério. Não podem estar à espera que o filme entre pela porta dos tribunais e os estrangulem por não quererem ver o que se passa. Claro que têm de criar processos de desanuviamento dos serviços, e assegurar ao mesmo tempo a limpeza de procedimentos. Têm de ter em conta que os cidadãos merecem respeito, e rapidez e a justiça assegurem o avanço das sociedades em construção.

Flagrante constatação: Nunca se viu tanto egoísta, tanto egocêntrico, tanto ganancioso, tanto manhoso, tanto caloteiro e tanto mercenário apregoar a sua falta de “liberdade” e reclamar por ser um presidiário do sistema…

Carlos Albino

PUB