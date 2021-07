SMS: Algarve, o milagre de um bicho

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Nos dias que correm, o Algarve não se encontra lá muito bem. Voltámos outra vez a registar altas taxas de infeção, muitas escolas fecharam, os miúdos voltaram a receber lições sentados entre o quarto e a cozinha, os hotéis estão de bandeiras descidas, desemprego e pobreza são o que se sabe. É preciso ter muito bom humor para ver a situação com otimismo, e no entanto, ainda assim, numa manhã de sol como esta em que estas linhas são escritas, há uma notícia animadora – Ao menos em breve virão 300 milhões de euros saídos dos cofres da Europa para amimar a economia e retirar muita gente do desemprego e da pobreza.

Mas essa ainda não é a melhor notícia. Aliás, a melhor notícia por estes dias não vem de longe, vem de bem perto e provém dos cofres da terra. É um projeto que chegou devagar, vem caminhando desde há alguns anos pelo Algarve fora, e como alma mater assume a forma de uma salamandra gigante que há milhões e milhões de anos viveu e morreu por cá. Um animal de dois metros, quatro patas esparramadas, cabeçorra achatada, dois olhos esparsos.

Não é que um bicho desta natureza seja uma mascote fofinha. Em princípio era o que se pode dizer um bicho anfíbio que podemos associar à forma de um lagartão que se esparramava ao sol, entre a água e a lama, em tempos tão recuados que ainda teriam de passar muitos milhões de anos depois da sua vida para aparecer entre as medronheiras do barrocal uma figura humana. Perecidos existem alguns exemplares na Polónia, em Marrocos e nos Estados Unidos. Por cá, chamaram-lhe metoposauros algarvensis, encontrados uma série deles ali na Rocha da Pena. Arqueólogos e biólogos estão encantados com os restos sobreviventes de semelhante espécimen.

Artistas plásticos também. Não temos dinossauros do Jurássico, mas temos metaposaurus do Triásico. Podemos imaginar um filme que se chame Parque Triásico para continuar o Parque Jurássico do Steven Spielberg. Não vamos ficar atrás dele, não. Mas o mais importante, e aquilo que constitui a boa notícia, é um outro assunto que vem depois deste. É que a partir do achamento do animal, surgiu a ideia da conceção de um Geoparque a fim de dinamizar o interior algarvio, serra e barrocal, e em torno dessa ideia, gerou-se o projeto de tornar este território um aspirante a Geoparque Mundial da Unesco. Legítimo, bonito, útil, bem pensado. E onde reside o milagre? Na descoberta do bicho? Na ideia da criação do geoparque? Na candidatura à Unesco? – De modo nenhum!

O milagre reside no entendimento entre três municípios do Algarve que se uniram para levar o projeto por diante. Coisa rara, coisa única, aqui por estas bandas, encontrar três municípios unidos! Apetece colocar dez pontos de exclamação e fazer continência. Parabéns, pois, Vítor Aleixo de Loulé, Rosa Palma de Silves, José Carlos Rolo de Albufeira. Eles não são da mesma cor política, eles puseram em comum as magníficas equipas que suportam este projeto. Uniram-se. Comparando com o egoísmo catastrófico de outros municípios que arrasam a esperança da afirmação e do desenvolvimento da região, por sovinice partidária e local, bem podemos dizer que este anfíbio ficou à espera durante 227 milhões de anos para propiciar, na comunidade humana algarvensis dos nossos dias, uma excecional lição.

