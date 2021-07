SMS: As mentiras que nos esperam

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

O filósofo alemão de origem sul-corena, Byung-Chul Han, num dos seus mais célebres livros, “A Sociedade do Cansaço”, diz que o homem moderno, o da era digital, caminha pelo mundo como um animal selvagem. O animal na selva não pára nunca, está sempre alerta, receando que outros animais lhe retirem a presa, lhe retirem a fêmea, lhe retirem o descanso. Nunca descansa, está sempre ligado ao mundo exterior para defender a sua pele. O homem dos nossos dias parece-se com esse animal porque não tem tempo para viver, só tem tempo para se defender.

A imagem é dura, mas tem uma forte relação com a realidade. Na actualidade, cada telefonema pode significar um assalto ao tempo ou à conta bancárias, pode ser um roubo ou um engano, os deveres multiplicam-se, as informações também, e a maior parte delas é falsas. Como nos defendermos de tudo isto, e no mundo da informação, como nos defenderemos das falsidades?

A criação da notícia falsa é tão antiga quanto a emissão de notícias, como se sabe, mas está a ganhar uma proporção sem limites no mundo atual. Foi com a era Trump, que não terminou – antes está a aboborar nas figuras dos seus seguidores locais – que a expressão ganhou expressão universal. Um termo que ficará para sempre associado àquela cabeleira loira de má memória. E o problema é esse.

Cada dia as fake news assumem maior relevo, cada dia ganham mais espaço, cada dia sobem mais no patamar da informação, invadindo os espaços nobres do jornalismo. Mentiras sobre mentiras. Como retirá-las, uma vez postas a rodar, ninguém sabe como proceder. Os facts checks , ou polígrafos, que vemos nas televisões não servem para nada. Umas vezes acentuam a mentira, outras vezes os desmentidos surgem de forma tão inábil que não se chega a perceber onde está a invenção e a realidade.

As eleições autárquicas estão à porta. Preparem-se, ver-se-á de tudo. Candidatos que nunca roubaram surgirão com a mão na massa, candidatos que são casados surgirão solteiros, candidatadas que têm uma vida honesta poderão surgir como dormindo com o pai. Estamos feitos. Para descobrir onde se encontra a verdade, vai ser necessário vivermos alerta, vai ser necessário defendermo-nos da mentira como os animais selvagens das garras dos seus adversários.

E não há lei nem norma para pôr termo a isto. Cada um de nós está sozinho com o seu discernimento e o seu juízo privado. Sempre alerta, portanto. Como na selva.

Flagrante advertência: O autoconvencimento e a presunção não só dividem as famílias como transformam os primos em inimigos e fazem dos vizinhos uns desconhecidos. Quer dizer: entregam o ouro ao bandido.

