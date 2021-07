SMS: Chegou e tem o nome de Selvagem

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Os dias que correm são tensos. Estamos de novo semi-encerrados. Estamos sobretudo circunspectos. Estamos tristes porque a nossa principal fonte de rendimento estiolou. Porque os operadores turísticos estão desapontados, porque a maior parte de quem está a perder tudo, ou quase tudo, em nada contribuiu para que o vírus voltasse. E, no entanto, no meio deste desconsolo, há uma boa notícia.



A boa notícia é esta – Um novo livro acaba de chegar às livrarias. Tem autoria de um rapaz que dá por nome de Salvador Santos. O livro tem uma capa vermelhas e negra, como se fosse a invenção de uma nova papoila, e o título traz consigo um risco no espaço – SELVAGEM. Toma-se entre mãos, folheia-se, lê-se A Cidade nas Luvas de Mike Tyson, Europa, Tai Shan. Percebe-se que existe um novo poeta do mundo na nossa paisagem.



As leituras deste jovem autor devem ter sido muitas, e percebe-se que algumas delas vieram de longe, de outros horizontes e línguas. Mas também se percebe que Salvador Santos terá passado algum tempo com Álvaro de Campos e Herberto Hélder. O arranjo das suas imagens e metáforas é feito sobre a junção de amplitude e grandeza. Este livro preanuncia um escritor entre os grandes trabalhadores da língua portuguesa. Mas SELVAGEM inscreve-se também com nitidez num outro espaço, este, aquele que corresponde a uma atmosfera, uma região, um certo sol, um certo azul, um certo mar, uma certa gente, uma certa comédia e uma certa tragédia, um certo esforço de ser alguém. As palavras e as narrativas que aqui se encontram falam dessa íntima pertença – Periferia, Excursão à serra do Algarve, Mercado… Salvador Santos coloca-se na descendência de outros poetas do Sul para quem as marcas da terra são insígnias altas, António Ramos Rosa, Casimiro de Brito, Gastão Cruz, Nuno Júdice, à cabeça. Porque um poeta, seja onde for que tenha nascido, nasce de alma no lugar onde está.

Pega-se no livro vermelho papoila e afaga-se. Que dê boa sorte ao seu autor, e boa sorte ao mundo de onde estes poemas partem. E aos leitores, que nestes tempos difíceis sabem encontrar na poesia a forma de entrar no mundo comum que une as pessoas que gostam de poemas tornando-as vizinhas íntimas. Bom batizado para esta estreia na sua terra, Salvador Santos. Que todos os santos poetas o ajudem a ultrapassar a rude indiferença que em certos meios se vive em redor da poesia. Se alguém se mostrar indiferente, leia-lhes uma passagem do seu poema Correntes Marítimas. Vai convencê-los a não partir.

É uma fotografia da escola. Lembro-me da tua vergonha.

As calças sujas nos joelhos.

O pai azedo com os preços do fotógrafo.

Foi antes das férias grandes. Depois mergulhaste.

Sento-me no sentido das águas marés inteiras.

Quando vieres à superfície respirar eu estarei lá.

Enquanto for vivo viverás.

(palavras de Salvador Santos, não haja confusão)

Carlos Albino

